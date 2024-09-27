В Барановичах состоялся выездной семинар Палаты представителей

Тема формирования и реализации гражданских инициатив очень важна. Для этого у нас сформирована определенная законодательная база, в прошлом году внесены изменения в закон о местном управлении и самоуправлении, где регламентированы и уточнены подходы к реализации гражданских инициатив. В этом году на реализацию выделены средства из республиканского бюджета. И сегодня мы видим успешные проекты во многих регионах страны. Это проекты, где идея зарождалась непосредственно в нашем обществе небезразличными, неравнодушными людьми.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: