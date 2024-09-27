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В Барановичах состоялся выездной семинар Палаты представителей
Успешные проекты гражданских инициатив есть во многих регионах страны. На это обратил внимание председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время выездного семинара Палаты представителей. На примере города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов участники ознакомились с реализацией гражданских инициатив, а также организацией деятельности службы "одно окно". Депутаты посетили Барановичскую среднюю школу № 1 имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. Это учреждение, в котором по инициативе местных жителей создан первый в стране Музей народного единства. Сформирован детский технопарк.
Тема формирования и реализации гражданских инициатив очень важна. Для этого у нас сформирована определенная законодательная база, в прошлом году внесены изменения в закон о местном управлении и самоуправлении, где регламентированы и уточнены подходы к реализации гражданских инициатив. В этом году на реализацию выделены средства из республиканского бюджета. И сегодня мы видим успешные проекты во многих регионах страны. Это проекты, где идея зарождалась непосредственно в нашем обществе небезразличными, неравнодушными людьми.
Депутаты посетили созданные в рамках реализации гражданских инициатив места захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, а также мемориал в Барановичах, открытый в память о героическом подвиге военных летчиков - майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, которым было посмертно присвоено звание "Герой Беларуси".
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