В Башкортостане прошел концерт-реквием "Каждый третий" о трагедии белорусского народа

В Башкортостане прошел концерт-реквием "Каждый третий". Мероприятие собрало полный зал, среди зрителей были представители разных поколений. Организаторам и артистам удалось достучаться до каждого сердца.

Страшные страницы войны были представлены не просто как хроника прошлых лет, а как живой сплав архивных видеокадров и пронзительного театрального искусства. Проект создает мост памяти, который соединяет живущих в XXI веке с теми, кто ковал Великую Победу, и обнажает шокирующие факты геноцида белорусского народа.

"Ряд материалов, ряд фотографий, которые мы показываем, достаточно жесткий и жестокий. Однако мы совершенно точно знаем, что мы не можем не показывать эти фотографии, мы не можем не показывать кадры хроники, потому что это правда как она есть. Она не искажена, она не заблюрена, она такая, как она снята телеоператорами, ровно так же мы ее показываем зрителям", - рассказала генеральный продюсер проекта "Каждый третий" Анна Селук.

Художественный руководитель Драматического театра белорусской армии Артем Пинчук отметил: "Удивительно наблюдать за тем, какими зрители выходят после концерта-реквиема. Абсолютно подключенными, и в этом есть какое-то единение, очень важное для нас".

Полтора часа на одном дыхании. Градус сопереживания не снижается на протяжении всего действа. После просмотра хочется помолчать и к каким-то моментам вернуться снова.

Белорусская делегация привезла в Уфу и книги. В Национальной библиотеке Башкортостана теперь можно больше узнать о партизанском движении, легендарной операции "Багратион", защите Брестской крепости и о каждом третьем, которого потеряла Беларусь.