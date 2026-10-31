В Беларусь прибыли представители РФ и Украины - участники гумоперации в Алешках
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Автор:Редакция news.by
В Беларусь прибыл самолет с представителями российской и украинской делегаций, которые принимали участие в гуманитарной операции в Алешках. На борту также находятся зарубежные журналисты и корреспондент белорусского телеканала.
Самолет совершил посадку в аэропорту Гомеля.
Во главе делегаций - заместитель начальника управления специальных проектов рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Игорь Кашин и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции.
Фото: sb.by