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В Беларусь вернули оригинальный Слуцкий пояс при поддержке Минкульта и меценатов

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Музейный фонд Республики Беларусь пополнился уникальным историко-культурным артефактом. При поддержке Министерства культуры и отечественных меценатов в страну возвращен подлинный Слуцкий пояс. Сейчас шедевр ткачества находится на реставрации, а в следующем году его представят в постоянной экспозиции.

Возвращение таких подлинников имеет особое значение для сохранения исторической памяти страны.

Подобные материалы позволяют наглядно знакомить жителей и гостей республики с богатством национальной культуры Беларуси.

Разделы:

ОбществоКультура

Теги:

Минкультурыартефактыистория
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