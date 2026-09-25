В Беларусь вернули оригинальный Слуцкий пояс при поддержке Минкульта и меценатов

Музейный фонд Республики Беларусь пополнился уникальным историко-культурным артефактом. При поддержке Министерства культуры и отечественных меценатов в страну возвращен подлинный Слуцкий пояс. Сейчас шедевр ткачества находится на реставрации, а в следующем году его представят в постоянной экспозиции.

Возвращение таких подлинников имеет особое значение для сохранения исторической памяти страны.

Подобные материалы позволяют наглядно знакомить жителей и гостей республики с богатством национальной культуры Беларуси.