В Беларуси 1 июля объявлен красный уровень опасности из-за жары

В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары. 1 июля на большей части территории температура воздуха составит плюс 30-34 градуса, по юго-западу - 35-37 градусов

Днем по западной части пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с, а в отдельных районах 21-24 м/с.

МЧС рекомендует без веских причин не выходить на улицу, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), машину поставить в гараж или вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отказаться от использования телефона и электроприборов.

Если вы попали в сложную ситуацию, сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефонам 101 или 112.