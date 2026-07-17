В Беларуси 17 июля завершается прием документов в вузы на бюджет

17 июля в Беларуси завершается прием документов в вузы на бюджетную форму обучения. Доступ в корпуса университетов будет открыт до 18:00. Приемные комиссии работают до последнего поступающего.

Сегодня мониторинг конкурсной ситуации обновляется чаще обычного - в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00. Для отдельных специальностей силового блока и сельскохозяйственных направлений сроки приема продлены до 19 июля.

Документы на платную форму обучения будут принимать по 1 августа. А уже завтра для некоторых профилей начнутся внутренние вступительные испытания.