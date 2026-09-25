В Беларуси 22 человека отравились грибами

Со сбором грибов стоит быть осторожнее. В этом сезоне в Беларуси 22 человека получили отравление, из них - шестеро детей. Специалисты напоминают о правилах сбора, хранения и приготовления лесных даров. Следует избегать червивых и старых грибов: в них происходят химические процессы - разлагается белок и выделяются токсичные вещества. Также не стоит собирать в экологически небезопасных местах: рядом с автомобильными дорогами, железнодорожными путями и промышленными предприятиями.

Ольга Финская, врач-гигиенист Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"По вопросу приготовления грибов однозначно следует соблюдать технологию изготовления. В первую очередь это достаточная термическая обработка, плюс замачивание, засолка. Грибы сырыми не хранятся. С момента сбора в течение нескольких часов необходимо их перебрать и пустить в обработку. Готовые грибы тоже долго не хранятся, обязательным условием является наличие холода".

При появлении первых симптомов (резкие боли в животе, тошнота, рвота или диарея) лучше обратиться к врачу. До приезда медиков следует принять адсорбенты и выпить большое количество воды.