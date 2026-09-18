В Беларуси 24 сентября пройдет Единый день безопасности

Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет Единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки.

Денис Жуковский, заместитель начальника управления МЧС Беларуси:

"Основное внимание при проведении Единого дня безопасности будет уделяться подготовке населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и иных нештатных ситуаций именно на объектах общественного значения. Это, в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Основное внимание будет уделяться подготовке населения и отработке полученных знаний на практике. Также по всей стране будет организовано 139 тематических площадок, где любой желающий сможет ознакомиться с тематикой Единого дня безопасности".

Подготовленность белорусов к чрезвычайным ситуациям растет как среди молодежи, так и в трудовых коллективах. Единый день безопасности проводят в Беларуси уже в девятый раз.