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В Беларуси 3 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Жаркая летняя погода в Беларуси: синоптики и на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. По югу страны воздух прогреется до +33.

На большей части территории будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Спасатели рекомендуют по возможности не находиться долго под открытым солнцем, соблюдать питьевой режим и быть особенно внимательными в самые жаркие часы дня.

Разделы:

Общество

Теги:

погода в Беларуси
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