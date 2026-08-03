В Беларуси 3 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Жаркая летняя погода в Беларуси: синоптики и на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. По югу страны воздух прогреется до +33.



На большей части территории будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.



Спасатели рекомендуют по возможности не находиться долго под открытым солнцем, соблюдать питьевой режим и быть особенно внимательными в самые жаркие часы дня.