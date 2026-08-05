В Беларуси 5 августа объявлен красный уровень опасности

Красный уровень опасности из-за жары объявлен 5 августа в Беларуси. На большей части страны воздух прогреется до 30-34 градусов, а по югу столбики термометров поднимутся до 35-38 градусов.

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, при которых порывы ветра могут достигать 14 м/с.

По прогнозам синоптиков, жара сохранится и 6 августа: во многих районах максимальная температура достигнет 35-40 градусов. Спасатели рекомендуют по возможности не находиться под открытым солнцем в дневные часы, соблюдать питьевой режим и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.