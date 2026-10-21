В Беларуси активно идет формирование стабфондов

Краткий пересказ от ИИ

Обеспечить продовольственную безопасность и сохранить результат труда аграриев. В Беларуси активно заполняют стабилизационные фонды урожаем 2026 года. Стратегическая задача на межсезонье - бесперебойно по доступным ценам снабжать торговые сети и социальные объекты отечественными овощами и фруктами. В современные хранилища с особым климат-контролем отправятся почти 150 тыс. т продукции. Картофель, капуста, лук, столовая свекла, морковь, кроме традиционного борщевого набора и яблок, в 2026 году расширят ассортимент стабфондов.

В самое яблочко! Именно так, без промаха, специалисты агрокомбината "Ждановичи" вручную заготавливают витаминный урожай на зиму. Строгий "кастинг" проходит буквально каждый плод: малейший дефект - повод для дисквалификации. Жесткий контроль гарантирует, что в закрома отправятся только самые крепкие и сочные экземпляры.

Объем заготовки яблок удвоили

Александра Койда, заведующая лабораторией цеха хранения УП "Агрокомбинат "Ждановичи":

"Это все идет на пром либо на сок, либо мы еще даем другим предприятиям на переработку."

В этом году объемы заготовки отечественных яблок удвоили. В хранилища Минской области отправят более 4 тыс. т сочных плодов. Увеличение объемов требует особого подхода к хранению фруктов: от выверенного климатического контроля до высокой логистической точности.

Игорь Гритченко, начальник цеха хранения продукции УП "Агрокомбинат "Ждановичи":

"В овощехранилище № 6 расположено 16 камер. Вместимость в среднем где-то 200 т одна камера. В настоящее время здесь заложены яблоки более длительного срока хранения - сорт "алеся". Температура от 2 до 4 градусов. Здесь датчики автоматически включаются, когда температура поднимается до 4 градусов и выключаются, когда температура набирает 2 градуса плюс 2. Также здесь присутствует принудительная вентиляция. Она нужна для смены воздуха".

В агрокомбинате "Ждановичи" вместительность цеха хранения - без малого 11 тыс. т. В холодильных камерах для каждой культуры свой микроклимат, чтобы сохранить товарный вид урожая (качество и вкус) на протяжении всего межсезонья.

Стабфонды - основа продовольственной безопасности

В этом году аграрии Минской области заложат в стабфонды более 2.5 тыс. т моркови. Сезон для оранжевого овоща выдался исключительно урожайным. По госту такой корнеплод, который отправится на прилавки, должен весить от 300 г. А богатырь в несколько килограммов может стать достойным музейным экспонатам либо отправится на дальнейшую переработку, или в качестве корма на молочно-товарные комплексы. Автоматическая линия сортировки калибрует корнеплоды по назначению. Сорт "чемпион" оправдал урожайные ожидания.

Наталья Суйкова, начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

"В этом году на межсезонный период 2026-27 у нас в принципе сформированы объемы стабфондов. Это традиционно, как и так называемый борщевой набор, яблоки. В этом году у нас добавились помидоры и огурцы в качестве госзаказа, мы формируем для предприятий торговли. Учитывая, что этот продукт не закладывается, он растет, выборка будет проходить по мере реализации согласно графикам составленным. Вот такая работа нам предстоит на этот межсезонный период".

Более 60 ключевых сельхозпредприятий Минской области сейчас задействованы в формировании стабфондов. Среди них и фермерское хозяйство "АгроЛайнПлюс".

Валентина Мурашко, заместитель начальника производственного участка фермерского хозяйства:

"В этом году у нас очень хорошая урожайность. Закладываем мы на стабфонды картофель в первую очередность, лук. В обязательном порядке морковь и свеклу. Свеклу мы уже заканчиваем, еще недели полторы. И по морковке тоже еще неделька и все, мы заложим. Картошка уже заложена у нас".

Урожайность на полях Смолевичского района хорошая. Столовая свекла дает 560 ц/га, капуста и того больше. Собирать такую весомую овощную корзину помогает тандем современной агротехники и бережного ручного труда.

"Отрезаем, аккуратненько лишние листы убираем. Если немножко там дефект, убираем пару листов. Так, аккуратненько. Все готово", - делится опытом полевод фермерского хозяйства Ильшат Газизов.

Огурцы и томаты внесены в перечень обязательных запасов стабфондов

Главная новация этого сезона - расширение ассортимента стабилизационных фондов. Впервые в список товаров для межсезонья включены огурцы и томаты с грядок белорусских тепличных комбинатов. Это позволит контролировать цены и максимально заместить импорт. Поставки плодоовощной продукции из стабфондов начнутся уже с ноября.