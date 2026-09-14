В Беларуси бригады скорой помощи оснастят тревожными кнопками

Защитить тех, кто каждый день спасает чужие жизни. В Беларуси бригады скорой помощи планируют оснастить тревожными кнопками. Поводом для усиления безопасности послужил резонансный инцидент в Борисове, где пациент нанес удары в область головы фельдшеру скорой помощи.

Над масштабным проектом сегодня совместно работают Департамент охраны МВД и Минздрав. Специалисты детально изучили программное обеспечение минских неотложек и предложили решение на его основе.

Вадим Вознесенский, замначальника Департамента охраны МВД Беларуси:

"Не секрет, что сотрудники скорой помощи в Минске используют электронную карту вызова. Планшет есть у каждой бригады. В него записываются данные обратившегося заявителя, а также заполняется так называемый чек-лист о состоянии здоровья. То есть у них есть свой программный продукт, который позволяет отслеживать действия медиков и дальнейшую судьбу больного. В этот софт интегрирована программная тревожная кнопка: при необходимости она нажимается, и сигнал поступает к нам. Мы просто видим адрес и оперативно на него реагируем".

Похожее решение уже используют в столичном пассажирском транспорте. Тревожной кнопкой оборудован каждый автобус и троллейбус: у водителей она доступна на рабочих терминалах, у контролеров - в мобильном приложении.

В "Минсктрансе" отмечают: система выручает при любых конфликтах или драках в салоне - за месяц так фиксируют до семи вызовов. Время реагирования при этом минимальное: от клика до появления наряда проходит от 3 до 5 минут.