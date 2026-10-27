В Беларуси будет введена единая система оплаты проезда в общественном транспорте

В 2027 году в Беларуси введут единую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Рассчитаться за поездку в любом регионе страны можно будет тремя способами, максимально просто и быстро.

Главное преимущество платформы - разнообразие способов расчета. Оплатить проезд можно будет не только талоном, но и через мобильное приложение или банковской картой.

Сейчас в рамках проекта проходят тендерные закупки. Транспортные организации приобретают необходимое оборудование. В полном объеме цифровая платформа уже работает в Минске.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Планируется, что электронная система оплаты проезда будет внедрена по всей территории нашей страны. Ею будут охвачены городские перевозки. В настоящее время организации проводят закупку соответствующего оборудования. Мы планируем, что полностью установка такой системы в городах начнется в начале 2027 года, и ожидаем, что к концу года граждане получат возможность оплаты проезда в общественном транспорте не только посредством бумажного талончика, но и с использованием современных информационных технологий".

Параллельно разрабатывается единая государственная информационная система продажи билетов на пригородные и междугородние пассажирские перевозки. Она объединит сервисы бронирования, отслеживания маршрутов, сведения о рейсах.