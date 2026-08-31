В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной отрасли на уровне среднего спецобразования

В Беларуси будут впервые готовить специалистов для нефтяной отрасли на уровне среднего спецобразования.

Учебный класс для новой специальности в сфере нефтедобычи открыт на базе Гомельского химико-технологического колледжа. По окончании обучения выпускникам присвоят квалификацию "техник-технолог".

Первые 28 студентов начнут осваивать профессии помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения, помощника бурильщика по капитальному ремонту скважин, слесаря-ремонтника, оператора по добыче нефти и газа уже с 1 сентября. Учебный процесс максимально практико-ориентирован. Большинство занятий планируется проводить на объектах компании "Белоруснефть", где выпускников гарантированно ждут рабочие места. Срок обучения - 2 года и 10 месяцев.

Алексей Лякутин, учащийся Гомельского государственного химико-технологического колледжа:

"Я горжусь, что поступил на эту специальность, интересно посмотреть, как будет в будущем. У меня были другие планы изначально куда поступать, но узнал от одноклассника про этот колледж и новую специальность, решил подать туда. Ни капли не жалею об этом".

Александр Ляхов, гендиректор компании "Белоруснефть":

"Рост объемов работ Белоруснефти во всех наших проектах и в Республике Беларусь, и за рубежом. Мы поняли, то нам необходима специальность, которая дополняет нашу цепочку формирования кадровой политики. Пришли к тому, что именно на базе химико-технологического колледжа это будет наиболее приемлемый вариант. С 2029 года мы начнем получать первую специальность "техник-технолог", которая необходима нам вначале для работы по рабочим специальностям, позже, скорее всего, как линейных руководителей".

Специалистов для нефтяной отрасли на уровне среднего специального образования в Беларуси будут готовить впервые.