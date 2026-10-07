В Беларуси действуют новые правила сбора средств для медпомощи

Указ "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения" навел порядок в сборах на лечение. Открыть благотворительный счет могут сам нуждающийся или его близкие родственники. Счет должен быть один. Организовать помощь вправе фонды, учреждения и общественные объединения. Помочь может любой желающий.

Изменения коснулись и блогеров. Они по-прежнему могут делиться информацией в соцсетях и жертвовать свои деньги, но собирать средства от имени нуждающегося больше не могут.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Все неравнодушные люди имеют возможность в соответствии с нормами указов принять участие в этом процессе. Единственная уточняющая норма, которая введена, - это требование о возможности открытия счета только теми лицами, которые непосредственно заинтересованы в получении медицинской помощи. То есть это либо сами лица, которые заинтересованы в получении медицинской помощи, либо их члены семьи, близкие родственники. Все остальные граждане могут принять участие в этом благотворительном мероприятии либо через внесение собственных денежных средств, либо через продвижение и распространение информации о том, что такой сбор происходит".

Первостепенная задача - чтобы каждый нуждающийся вовремя получил необходимую поддержку. К примеру, благотворительный фонд "Шанс" за годы работы буквально спас жизни свыше 1,7 тыс. ребят. Собрали почти 22 млн долларов. Указ № 304 закрепляет этот принцип: помощь должна быть адресной, прозрачной и своевременной.