В Беларуси до 2030 года отремонтируют не менее 25 тыс. км дорог

Плотность дорожной сети в Беларуси - одна из самых высоких на постсоветском пространстве. Общая протяженность превышает 86 тыс. км. Из них почти 16 тыс. - республиканские трассы, свыше 70 тыс. км - дороги местного значения.

Важнейшее звено логистических цепочек - мосты и путепроводы. В Беларуси насчитывается более 5,2 тыс. таких объектов.

Развитие инфраструктуры продолжается в рамках масштабной государственной программы "Дороги Беларуси". Она рассчитана до 2030 года. Главная цель пятилетки - улучшить качество магистралей. Запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тыс. км дорог и порядка 500 мостов. Общий объем финансирования утвержденных мероприятий составляет почти 19 млрд рублей.