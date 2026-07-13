В Беларуси доля некачественных товаров не достигает 0,5 %

Товары со знаком качества - отличительная особенность и бренд Беларуси. Продукты с приставкой "Сделано в Беларуси" пользуются большим спросом почти в 120 странах мира. И это в том числе благодаря высоким стандартам качества, выстроенным в республике. Тому подтверждение - снижение количества низкокачественных товаров: сегодня этот показатель в Беларуси не достигает даже 0,5 %.

Красивая обертка, содержимое, цена и, конечно, качество товара - вот на что обращает внимание покупатель, наполняя свою продуктовую корзину. За последнее отвечает производитель. Именно он обеспечивает контроль поступающего сырья и материалов, а значит, несет ответственность за конечный продукт.

В сфере производства продуктов питания в Беларуси сегодня действует более 430 национальных стандартов. Особое внимание уделяется продукции животного происхождения. Один из самых показательных примеров - система проверки молока. Контроль начинается еще на ферме и сопровождает продукт до полки в магазине.

Руслана Лизун, начальник отдела департамента Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Сам процесс контроля очень многоплановый и включает в себя визиты государственной ветеринарной службы на фермы, где проверяются условия содержания, кормления, обслуживания животных, а также ведется контроль перерабатывающего предприятия. Данные виды контроля выполняют специалисты сельхозпредприятий или перерабатывающих предприятий, а за госветслужбой закреплено осуществление контроля за контролем, чтобы наши субъекты хозяйства не пренебрегали своими обязанностями".

Обеспечить продовольственную безопасность страны - одна из главных задач пищевой отрасли республики. И совершенствование стандартизации здесь - приоритет в работе Госстандарта как в Беларуси, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации:

"В эту систему входят не только организации, находящиеся в структуре Государственного комитета по стандартизации, но и отечественные производители выпускаемой продукции, а также органы государственного контроля надзора, которые находятся в других министерствах и ведомствах. Сегодня Государственный комитет по стандартизации осуществляет координацию работ в сфере технического регулирования, а также осуществляет планирование работ по стандартизации национальной системы стандартизации".

Один из самых важных процессов контроля пищевой продукции - оценка соответствия. В стране сегодня функционируют 237 аккредитованных испытательных лабораторий, которые на каждом из циклов производства осуществляют контроль исходных материалов, что позволяет гарантированно и вовремя предотвращать попадание недоброкачественной продукции к потребителю.

"Требования к продукции устанавливаются в технических регламентах и стандартах. В настоящее время в нашей лаборатории разрабатывается межгосударственный стандарт, который устанавливает метод определения высокотоксичных нитрозаминов с помощью газовой хроматографии - это современный метод. Они способствуют образованию злокачественных опухолей, поэтому их контроль необходим во всей продукции", - отметила начальник отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции БелГИМ Наталья Вощула.

И все же, несмотря на тщательные проверки на всех этапах производства продуктов питания, многие хотя бы раз сталкивались с некачественным товаром.

"Этот вопрос в целом нужно рассматривать комплексно, потому что продукция хранится в магазине. Неизвестно, в каких условиях доставлялась эта продукция, в каких условиях эта продукция хранилась в магазине или в торговом объекте. Ну и сегодня немаловажный фактор - неизвестно, сколько хранилось", - пояснил Александр Бурак.

Случаев, когда недоброкачественная продукция, попадает на полки магазинов, к счастью, становится все меньше.