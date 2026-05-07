В Беларуси доступную среду планируют создать на более чем 40 тыс. объектов к 2030 году
В Беларуси людям с ограниченными возможностями уделяют особое внимание. Доступную среду в стране на более чем 40 тыс. объектов планируют создать к 2030 году.
В Беларуси активно реализуется госпрограмма, направленная на создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Со стороны государства оказывается социальная поддержка.
Например, с 1 мая выросли пособия. Это второе повышение в 2026 году. Прибавка в среднем от 10 до 14 белорусских рублей. Кроме того, ежегодно более 5 тыс. детей-инвалидов обеспечены путевками в лагеря. А еще в Россонском районе Витебской области предлагают насладиться красотой белорусских просторов. Там недавно открыли инклюзивную экотропу "Путешествие в природу без препятствий". Еще один из примеров, где получают помощь 0,5 тыс. взрослых - Столбцовский соцпансионат "Колосок".
"Доступную среду на более чем 40 тыс. объектов планируют создать в Беларуси к 2030 году. И речь не только о беспрепятственном передвижении, но и о расширении возможностей для инвалидов на разных объектах социальной, транспортной, производственной инфраструктуры и жилых помещениях", - отметила зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Ирина Абельская.