В Беларуси ГАИ переведена на усиленный режим работы после гибели 15 человек за неделю

Краткий пересказ от ИИ

Три человека погибли 14 ноября утром в ДТП недалеко от Старых Дорог. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. На месте аварии погибли оба водителя. Также скончалась 19-летняя девушка - пассажир микроавтобуса. Возбуждено уголовное дело.



В связи с ростом аварийности на дорогах, с 12 ноября Госавтоинспекция переведена на усиленный контроль несения службы. Министр внутренних дел провел инструктаж сотрудников.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"С учетом дорожной обстановки в республике личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Прошлая неделя была очень напряженной - погибли 15 человек. К сожалению, наши люди начинают соблюдать правила только тогда, когда видят на дороге сотрудника ГАИ".

В первую очередь глава МВД обратил внимание сотрудников на то, что главная задача - оказать помощь людям. Что касается республиканской системы мониторинга общественной безопасности, необходимо увеличить количество операторов. Под контролем, там, где есть возможность, должны быть пешеходные переходы, основные перекрестки, въезды и выезды из городов и крупных населенных пунктов. Работаем очень оперативно. Малейшее нарушение правил дорожного движения ни в коем случае не должно оставаться без внимания.

Иван Кубраков поручил проанализировать причины роста ДТП и выработать меры по стабилизации обстановки. Министр внутренних дел потребовал активнее задействовать машины без милицейской окраски и практиковать смешанное патрулирование.