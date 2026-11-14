В Беларуси ГАИ переведена на усиленный режим службы

По данным МВД, за прошедшую неделю в ДТП погибли 15 человек. ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы. Экипажи Госавтоинспекции работают во всех населенных пунктах, подключена и система мониторинга. "Ни одно нарушение не должно остаться незамеченным", - такое распоряжение дал подчиненным министр внутренних дел Иван Кубраков.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Наиболее напряженные районы Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей направлены наряды спецподразделения ДПС "Стрела" МВД. Учитывая сложные погодные условия, автолюбителям рекомендуется сменить шины на зимние и проявлять максимальную бдительность за рулем! Пешеходам и велосипедистам жизненно важно обозначать себя в сумерках и темноте фликерами и одеждой повышенной видимости, соблюдать повышенную осторожность у проезжей части и при ее пересечении".

"Необходимо детально проанализировать причины и условия смертельных аварий, а также выработать меры по стабилизации обстановки", - распорядился руководитель милицейского ведомства.