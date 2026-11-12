В Беларуси готовятся изменения в Трудовой кодекс для родителей детей-инвалидов

В Беларуси рассматривают дополнительную гарантию для работающих родителей детей с инвалидностью.

Право может появиться по аналогии с действующим законодательством России. Об этом 12 ноября шла речь на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике.



Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В Российской Федерации и в Республике Беларусь есть уникальная норма, которая дает право работающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, получать один свободный от работы день в неделю, и этот день оплачиваемый. В Российской Федерации с января 2023 года действует норма: если человек не воспользовался свободными днями, он может их просуммировать, получить дополнительно отпуск в размере до 24 дней".

Ирина Костевич добавила, что по примеру этой российской практики сегодня и Республика Беларусь движется к внедрению аналогичной нормы. Правительство подготовило проект изменений в Трудовой кодекс.

Как было отмечено на заседании, в Союзном государстве люди с инвалидностью должны иметь равные права, потому особое внимание уделяется унификации законодательства.