В Беларуси готовятся новации в Кодекс о браке и семье

Укрепление института семьи, популяризация традиционных ценностей и регулирование законодательства в области брачных отношений - 12 августа эти вопросы обсуждают депутаты с представителями профильных ведомств и структур на выездном семинаре в историко-культурном комплексе "Лошицкий".

Семейной политике в Беларуси уделяется все больше внимания. Как показывает практика, пришло время комплексной корректировки законодательства в сфере. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко подчеркнул: предложения уже поступают в парламент. Также активно прорабатываются и вопросы цифровизации. Миллионы записей, которые хранят истории белорусских семей поэтапно переводятся в электронный формат. 40 % документов - уже в цифре.