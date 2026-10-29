В Беларуси изменены условия подготовки водителей

В Беларуси внесены изменения в условия подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств и самоходных машин. Главный вектор - практика, контроль и высококвалифицированные водители.

Корректировки точечные, но принципиальные. Одно из ключевых нововведений - видео- и аудиоконтроль. Дорожная обстановка, действия ученика и инструктора, а также их разговор, дата и время - под запись абсолютно все. Файлы тематического контроля или практического испытания автошколы обязаны хранить минимум полгода - это исключит спорные моменты и обеспечит "прозрачность" сдачи экзамена.

Видеорегистратор устанавливается на лобовое стекло так, чтобы не закрывать обзор. Для будущих мотоциклистов - отдельные требования: сдача практических элементов теперь фиксируется на внешние IP- и видеокамеры. Также повышаются требования и к самому учебному транспорту. Изменения вводятся для того, чтобы на дороги выходили качественно подготовленные водители.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"В настоящее время активно ведется работа по усовершенствованию законодательства в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей всех категорий. Поставлена задача на уровне правительства в целом внести глобальные изменения в систему подготовки водителей для того, чтобы прежде всего обеспечить безопасность на дорогах. Данные ГАИ свидетельствуют о том, что основные ДТП и основной период, который происходит после сдачи и получения водительского удостоверения, это где-то порядка двух лет. В это время происходит значительное количество ДТП".

Денис Мазуренко, замдиректора столичной автошколы:

"Данные изменения нас никоим образом не удивили, так как видеофиксацию практических экзаменов мы вели и до этого. Единственный момент, сейчас занимаемся оптимизацией вопроса в части переноса и хранения видеоматериала, так как изменили сроки хранения, добавилась видеофиксация тематических контролей и практических занятий. А так как у нас большой автопарк, это большой объем материала, который нужно переносить, хранить. Сейчас в тестовом режиме установили на один из автомобилей систему мониторинга GPS. Она у нас работает в тестовом режиме, мы разбираемся и смотрим, как она будет работать. Также установлен GPS-модуль для мониторинга, трекер. Мы можем как с телефона отслеживать передвижение автомобиля, так и с компьютера".

Однако на этом изменения не заканчиваются. В Минтрансе также планируют изменить и единую программу подготовки. Главный акцент сделан на практику вождения: количество часов увеличат до 70. При этом срок всей учебы в автошколе останется прежним. Еще один важный нюанс: теоретические занятия по подготовке обучающихся - только в очной форме, если иное не установлено законодательством.

Новые требования вступят в силу с 1 января 2027 года.