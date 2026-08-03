В Беларуси льготная квота на электромобили почти исчерпана: осталось полторы тысячи

Квота на льготный ввоз электромобилей все меньше - осталось полторы тысячи. Белорусы за июль по льготной квоте ввезли в страну 768 электромобилей. Об этом гласят данные Государственного таможенного комитета Беларуси.



А юрлица уже полностью выбрали выделенное им количество электрокаров, которые можно было ввезти на льготных основаниях. Теперь компаниям и организациям при планировании импорта таких авто нужно будет уплатить ввозную таможенную пошлину - 15 % от стоимости машины.