В Беларуси могут пересмотреть минимальный размер алиментов

Минимальный размер алиментов в Беларуси может измениться. Сейчас он привязан к бюджету прожиточного минимума - это 530 рублей 37 копеек.

Если родитель трудоустроен, то переменная в уравнении - процент от заработка. Четверть от дохода - на 1 ребенка, 33 % - на двоих, на троих и более - 50 % от зарплаты.

Если же у родителя небольшой доход, он работает на неполной ставке или вовсе не трудоустроен, то идет привязка к бюджету прожиточного минимума.

На исполнении в стране сегодня свыше 105 тыс. производств о взыскании алиментов. За каждой цифрой - ребенок, который ждет.

По данным Минюста, после введения "правовых" ограничений почти половина должников сразу пожелала рассчитаться. За 2026 год взыскано свыше 370 млн рублей - на треть больше, чем в 2025 году.

Ангелина Гаевская, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Беларуси:

"В случае уклонения должника от уплаты алиментов в отношении лица может быть принят ряд мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Одними из самых действенных мер является временное ограничение в праве на выезд из Республики Беларусь, в праве на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, право на охоту, право посещения игорных заведений. Также лицо может быть ограничено в праве на пользование услугами сотовых мобильных операторов и интернет-провайдеров".

Кроме того, если все механизмы исчерпаны, то должника могут привлечь к уголовной ответственности. Так, каждая пятая судимость в стране - это уклонение от алиментов.

В 2026 году органы предварительного следствия проверили свыше 2 500 должников, в отношении 1 700 лиц возбуждены уголовные дела.