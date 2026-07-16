В Беларуси могут расширить бездымные зоны на придомовые территории

В Беларуси предложили расширить бездымные зоны на придомовые территории. В планах - сделать еще больше мест, свободных от курения.

Увеличить количество зон, свободных от курения, в частности у входов в многоквартирные дома и общежития, - с такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Главный акцент сделан на создании комфортной среды.

Сегодня курение уже запрещено в ряде общественных мест, включая помещения, детские площадки и транспорт. Теперь крыльцо дома может стать одной из таких зон. Основная цель - защитить граждан, особенно семьи с детьми, от вредного воздействия пассивного курения, которое представляет серьезную угрозу для здоровья.

В столице уже существуют зоны, полностью свободные от курения. Эти ограничения касаются не только сигарет, но и вейпов. В "зеленый" список вошли городские парки, скверы и пляжные зоны.

Курить или не курить - личный выбор каждого. Но право дышать чистым воздухом у себя дома должно быть гарантировано каждому.