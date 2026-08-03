В Беларуси молодых специалистов ждет целый блок социальных гарантий

Около 60 тыс. молодых специалистов 1 августа приступили к работе и отправились по местам своего распределения.

Молодых специалистов ждет целый блок социальных гарантий. К слову, именно распределение - это 100-процентная гарантия того, что молодой специалист, который еще вчера был выпускником, получит первое место работы.

Безусловно, государство поддержит. При выходе на работу молодым специалистам полагается единовременная денежная помощь - месячная стипендия.

Если на этапе учебы она не выплачивалась, расчет производится исходя из размера социальной стипендии. Те, кто распределился в другой населенный пункт, не по месту жительства или прописки, могут рассчитывать на пособие за переезд. Размер подобной выплаты составляет одну тарифную ставку, тарифный или должностной оклады.

Для тех, кто начинает свой профессиональный путь в бюджетных организациях, предусмотрены и ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплат зависят от конкретной сферы. В системе Минобразования и Минкультуры - 20-45 % от оклада, Минспорта - 10-50, Минздрава - 20-50, Минтруда и соцзащиты - 20 % от оклада.

На старте работы за молодым специалистом закрепляется опытный наставник. Здесь важна поддержка не только словом, но и делом.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Кто-то воспользовался отдыхом, который составляет 30 календарных дней или 45 календарных дней для работников педагогических специальностей. С ними наниматели заключают трудовые договоры или контракты с учетом срока обязательной отработки по распределению. Это два года либо один год. Надо отметить, что в соответствии с законодательством об образовании не допускается распределение выпускников на дистанционную работу и на работу на условиях неполного рабочего времени".

Отдельный блок гарантий распространяется на молодых специалистов в сельской местности. Важнейший вопрос - жилье.

Его помогает решить принимающая сторона, - будь то общежитие или арендная квартира. Важно, что в сельской местности предусмотрен шанс выкупа или передачи такого жилья в собственность при длительном стаже работы.



Предусмотрены льготные кредиты на строительство или покупку жилья по ставке 3 % на 20 лет, а также отдельные льготы по налогу на недвижимость. Доступен льготный кредит на приобретение товаров белорусского производства по ставке 2,3 %. Предусмотрены и ежемесячные надбавки от 10 % оклада до 40 % базовой ставки.

Молодых специалистов ждут в каждом уголке Беларуси. Отдельный пакет социальных гарантий и бонусов действует в районах, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома: "Мы ежегодно строим жилье для закрепления молодых специалистов. То есть молодой специалист приезжает в район, получает квартиру, также он получает выплаты, есть выплаты единовременные, которые он получает при заключении пятилетнего контракта. Так, он получает при первом пятилетнем контракте 200 базовых величин, при заключении следующего пятилетнего контракта - 300 базовых величин. Помимо этого он получает надбавки к своей заработной плате в зависимости от стажа, от квалификации и так далее".

В Налоговый кодекс внесена норма о ежемесячном налоговом вычете для выпускников, работающих по распределению.

Только в прошлом году молодые белорусы составили почти 18 % от общей численности занятого населения. К 2030 году поколение, рожденное в 2000-2014 годах, составит 27 % трудовых ресурсов Беларуси - почти треть рынка. Это важный резерв кадров на последующие годы.

Любое место - как бюджетное, так и платное - в системе подготовки кадров подтверждено конкретной необходимостью в масштабах страны. Ведь высококвалифицированные кадры в абсолютно любой отрасли - это вопрос и экономической безопасности.