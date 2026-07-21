В Беларуси на бюджетную форму обучения документы подали свыше 52 тыс. абитуриентов

В белорусских вузах завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Теперь комиссии приступают к обработке заявлений и формированию конкурсных списков. Уже подведены первые итоги вступительной кампании.

Документы на бюджет подали свыше 52 тыс. абитуриентов. Это почти на 20 тыс. больше, чем количество бюджетных мест. Для многих поступающих уже идут внутренние вступительные испытания. После этого вузы начнут публиковать списки зачисленных.

Еще до завершения приемной кампании студентами стали почти 6 тыс. целевиков и около 400 победителей университетских олимпиад. Кроме того, свыше 5 тыс. абитуриентов зачислены без вступительных испытаний, а более 900 человек поступили вне конкурса.

Высоким спросом пользуются и региональные вузы. На 15,5 тыс. бюджетных мест туда подали больше 20 тыс. заявлений. Также продолжается прием на платную форму обучения. В этом году для платников предусмотрено более 16 тыс. мест.