В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект постановления о недропользовании. У всех желающих есть возможность высказать свои замечания и предложения.

Документ регулирует порядок работы с карьерами, добычей полезных ископаемых на водных объектах и проведение госэкспертизы геологической информации. Проект касается и вопросов получения заключений о наличии месторождений и разработки проектной документации.

Инициатор обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Замечания и предложения принимаются до 16 августа на электронную почту ведомства или на Правовом форуме Беларуси.