В Беларуси на обсуждение вынесена сфера оборота вейпов: что может измениться?

Проект закона "О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект закона разработан в целях организации эффективного контроля за производством и реализацией (оборотом) нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения, систем для потребления табака.

В частности, проектом закона определены акты законодательства, регулирующие отношения в области производства, оборота и потребления (использования) сырья, изделий, жидкостей, систем, меры государственного регулирования их производства, оборота и потребления, субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), имеющие право на ведение деятельности, связанной с их производством и оборотом. Также обозначены меры лицензирования деятельности в области производства и оборота сырья, изделий, жидкостей, систем.

Законопроектом предусмотрены ограничения в области производства и оборота сырья, изделий, жидкостей, систем. Производство, экспорт, импорт, хранение и оптовая торговля табачными и нетабачными никотиносодержащими изделиями будут доступны только юридическим лицам. Индивидуальные предприниматели смогут заниматься лишь розничной продажей табачных изделий, но не вейпов и жидкостей для них. Также в проекте документа обозначены нормы, касающиеся лицензирования производства, хранения, импорта, оптовой и розничной торговли такими изделиями.

Предлагается также ограничить возможность так называемого самозамеса - самостоятельного смешивания ингредиентов для электронных сигарет. Некоторые субъекты хозяйствования предлагают к реализации ингредиенты жидкостей для электронных систем курения (глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, никотин). Покупатели выполняют "самозамес" этих ингредиентов и получают готовую к употреблению жидкость для электронных систем курения. На сайтах продавцов размещена пошаговая инструкция по "самозамесу" с указанием количественного соотношения всех ингредиентов в зависимости от желаемого результата для самостоятельного приготовления жидкостей. "С учетом существующей проблематики нелегального рынка никотиносодержащей продукции лицензирование производства, к которому будет относиться и "самозамес", будет способствовать сокращению дальнейшего массового использования данной схемы уклонения от уплаты акцизов субъектами хозяйствования", - говорится в обосновании к законопроекту.

Проект закона также содержит дополнительные ограничения на потребление никотиносодержащей продукции. В частности, предлагается запретить курение электронных сигарет на крыльцах жилых домов и в общежитиях.

Проектом закона предусматривается административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение путем покупки для них табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения, систем для потребления табака, а также вовлечение лицом, достигшим возраста 18 лет, заведомо несовершеннолетнего в потребление.

Организатор общественного обсуждения - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности.