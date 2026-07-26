В Беларуси на полках магазинов почти 75 % своих продуктов питания

Ситуация на потребительском рынке стабильная. Доля продаж товаров отечественного производства растет. Своих продуктов питания на полках магазинов почти 75 %. Беларусь обеспечивает себя мясом, молоком, хлебобулочными изделиями, овощами из борщевого набора, в сезон - огурцами, и постоянно увеличивается доля своих томатов.

В этом 2026 году инициирован проект "Кожная пятніца - роднае, сваё", организовано 30 уникальных мероприятий, направленных на популяризацию белорусских товаров.

В свой профессиональный праздник работники торговли делятся ликбезом с покупателями.

Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Во-первых, внимательно читать, что вы подписываете. К сожалению, сейчас такой темп жизни, все торопятся, все считают, что так много текста читать или не хочется, или не успевают и так далее. Степень доверия, с одной стороны, большая. Но есть хорошая мудрая пословица: "Доверяй, но проверяй". Поэтому лучше прочитать, особенно там, где говорится о стоимости товара, об условиях оплаты товаров и так далее. И прежде чем подписывать, обязательно нужно почитать"

Далее, если, например, продавец что-то очень интересно рассказывает, нахваливает товары и так далее, очень хорошо, он работает правильно и рассказывает. Но загляните глазком в инструкцию, посмотрите, соответствует ли это действительности, отметила эксперт. "Вот очень часто бывают обращения, из которых мы видим, что потребители недосмотрели, недочитали, где-то были невнимательны, либо, например, создали для себя картинку одну, каким они представляют товар, и невнимательно отнеслись к тем характеристикам, которые были в инструкции товара", - рассказала торговый представитель.

В стране разработано соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, к которому присоединились 1060 субъектов хозяйствования, госорганы и концерны.