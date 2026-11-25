В Беларуси стартовала проверка одного из важнейших элементов системы национальной безопасности - отрядов народного ополчения. Проверка охватит всю вертикаль - от правительства до местных исполкомов.

Как сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, распоряжения Президента Беларуси Александра Лукашенко о проверке были вручены во всех областях страны. Он лично передал конверт с распоряжением главы государства губернатору Минской области.

В каждой области проверят 2-3 райисполкома, в каждом из них - 1-3 сельсовета, которые непосредственно формируют отряды.

Особое внимание - взаимодействию с Вооруженными Силами по получению оружия и боеприпасов, а также занятиям по боевому слаживанию под руководством территориальных органов МВД. Именно милиция осуществляет непосредственное руководство отрядами на местах.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Самое главное - убедиться, а я в этом уверен, что те, кто входит в состав народного ополчения, понимают, какие на них возложены задачи, умеют обращаться с оружием. Предварительное изучение и оценка до этого момента показало, что народ воспринял это абсолютно правильно, адекватно. Сегодня народ Беларуси понимает, что только все вместе мы сможем выполнить задачи по защите своей любимой Республики Беларусь. А это, наверное, самое главное. Когда народ это понимает, когда народ весь готов выступить на защиту в особый период времени и защитить свою страну - это очень важный элемент. Такую страну победить просто невозможно. Поэтому этот важнейший элемент сегодня подвергнут проверке".

4 ноября был подписан указ Президента о народном ополчении. Таким образом, создана вся правовая база для полноценной проверки народного ополчения - самой массовой структуры в системе военной организации, призванной защищать Отечество.

По итогам проверки результаты доложат главе государства, который держит вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности на личном контроле.