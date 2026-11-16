В Беларуси началась внезапная проверка подразделений ГПК

Проверка боеготовности по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжается в маневренных группах пограничной службы - одного из важнейших элементов системы обеспечения национальной безопасности.

Пакет с поручением главы государства госсекретарь Совета безопасности утром 16 ноября вручил председателю Погранкомитета.

По словам Александра Вольфовича, в течение года уже проведена масштабная проверка всех структур военной организации страны, включая Вооруженные Силы, подразделения МВД, внутренние войска и ряд спецподразделений. Теперь очередь дошла до органов пограничной службы.

Упор - на мониторинг самых мобильных и маневренных подразделений Госпогранкомитета. Одновременно во всех соединениях органов погранслужбы приведены в боевую готовность полные маневренные группы каждого погранотряда и каждой погрангруппы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Вы видите, какая обстановка складывается сегодня вокруг Республики Беларусь, какая непростая обстановка вблизи наших границ. От слаженности, профессионализма, умений, навыков и действий наших органов пограничной службы зависит обеспечение нашей национальной безопасности и общественной безопасности внутри страны. Определены сроки готовности этих подразделений, будут проведены смотры готовности в указанное время, после чего они совершат марши. Для каждой пограничной маневренной группы определен свой участок и протяженность марша. В ходе марша будет оказано воздействие диверсионно-разведывательных групп противника - так, как это будет в реальной жизни".

После марша подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где с ними проведут контрольные занятия. Оценят каждого военнослужащего по огневой, физической и тактической подготовке. По итогам проверки будет проведен анализ и традиционно - доклад главе государства.