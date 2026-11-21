В Беларуси начали действовать обновленные правила для агроэкоусадеб. Теперь владельцы смогут принимать больше гостей и расширить список услуг - акцент на местный колорит.

Традиции бортничества и медовая кухня

Сказочный мир в деревне Борок Воложинского района, где у каждого жителя своя роль. Главный в полосатом сообществе - Василий Фролов. Потомственный пчеловод. Во время мастер-классов предлагает гостям примерить роль художников-модельеров и профессиональных дегустаторов. На пробу - золотой нектар с шоколадом, клюквой или имбирем. Параллельно - факты о полосатых.

Василий Фролов

Василий Фролов, владелец агроусадьбы:

"На второй неделе жизни у пчелки начинают работать восковые железы. Из этого воска, который они вырабатывают, они строят соты. Вот это чудо! Расстояние между сотами всегда должно быть таким, чтобы две пчелы могли пройти мимо друг друга. Если расстояние почему-то стало больше, они достроятся и все равно сделают именно это расстояние. Если меньше - сгрызут лишнее".

Для ценителей истории

А между Жодино и Борисовом расположилась агроусадьба, символ которой любит мед не меньше людей. Хозяин Сергей Бурдыко - фанат медведей, поэтому на территории они в разных образах: металлические, деревянные, шерстяные. Фирменное блюдо, которым угощают гостей, - копченая рыба. А для ценителей истории открывают портал в героическое прошлое.

Сергей Бурдыко

Сергей Бурдыко, владелец агроусадьбы:

"Показываем детям и рассказываем про Великую Отечественную войну, про подвиги наших дедов. Проводим викторины, интерактивные игры по изготовлению солдатского письма".

Отдых со знаком качества

Чтобы раскрыть еще больше граней Беларуси, в стране обновили правила для агроэкоусадеб. Теперь сельский отдых - это не просто ночлег, баня и шашлыки, а погружение в местный колорит. Обязательны в списке услуг: краеведческие экскурсии, творческие мастер-классы, обрядовые праздники или организация питания. Также улучшили условия для тех, кто хочет расширяться: увеличены лимит жилых комнат (с 10 до 15) и сроки льготного кредитования под 5 % годовых.

"Инновация кредита в том, что у него отменены предельные лимиты, а также повышены сроки возможности заключения кредитного договора: для сельхозорганизаций - с 5 до 8 лет, а для физических лиц - с 7 до 10 лет. Четкие цели, на которые может быть взят кредит, - реконструкция и ремонт жилого дома, который используется как агроэкоусадьба, строительство гостевых домиков и обустройство земельных участков, а также приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования и инвентаря", - отметила ведущий юрисконсульт Национального агентства по туризму Елизавета Коваленок.

Также для агроусадеб предусмотрели финансовый стимул: ежемесячный платеж 45 руб. вместо налога на профдоход - 10 %. Если объект находится в 10 и более километрах от границы райцентра. Кроме того, "новые игроки бизнеса" смогут оформить документы дистанционно через портал электронных услуг. А путешественники в начале следующего года выбрать место отдыха в пару кликов. Информацию обо всех объектах соберут на базе платформы "Умный дом".