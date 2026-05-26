В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10-х классов

В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей, а девушки - осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста.

У 10-классников Советского района столицы занятия проходят на базе Минского городского кадетского училища. 26 мая здесь состоялось торжественное открытие учебно-полевых сборов. На плацу - построение, напутственные слова и первые наставления для 90 школьников. Во время церемонии подчеркнули: главной задачей учебно-полевого сбора является формирование базовых навыков для службы в армии и гражданской обороне.

Сергей Халипов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 6 г. Минска:

"Учебно-полевой сбор - это закрепление на практике навыков, полученных по учебному предмету "Допризывная подготовка". Ребята ожидают занятий по военным предметам, таким как тактическая, огневая, строевая, медицинская подготовка и военная топография. Кроме того, после обеденного времени спланирован ряд мероприятий военно-патриотического и спортивного характера".

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

"В этом учебном году два существенных изменения. Во-первых, учебно-полевой сбор и медицинская практика теперь длятся 10 дней вместо прежних 5. Мы понимаем, что в этом году в два раза больше практических навыков и компетенций ребята смогут получить. Во-вторых, в этом году впервые учебно-полевой сбор проводится в круглосуточном формате. Уверена, что эти сборы запомнятся нашим ребятам и принесут много пользы для их личностного становления".