В Беларуси началось досрочное голосование на выборах Президента

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Сегодня началось досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Досрочное голосование проходит с 21 по 25 января 2025 года. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии будут работать с 12:00 до 19:00 без перерыва.
26 января, в основной день выборов, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.
На территории страны образовано 5325 участков для голосования. Избиратели, включенные в списки, смогут получить бюллетень для голосования при предъявлении паспорта (ID-карты). Кроме того, можно предоставить и другой документ, который подтверждает личность, - водительское удостоверение, удостоверение инвалида (если в нем есть фото) или пенсионное удостоверение. Для военнослужащих срочной службы предусмотрено предоставление военного билета, для работников государственных органов и организаций - служебного удостоверения. Если гражданин утерял паспорт (ID-карту) или их похитили, то органы внутренних дел выдают соответствующие справки, которые подтверждают личность. Молодежь может проголосовать по студенческому билету или билету учащегося.
Бюллетени для голосования изготовлены на белорусском языке. В эту кампанию они дополнены припиской для избирателей - предупреждением о том, что закон запрещает фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня, а также вынос бюллетеней за пределы помещения для голосования. С обратной стороны бюллетень имеет цветовую защиту. Накануне голосования не менее двух членов участковой комиссии должны проставить подписи на оборотной стороне бюллетеня. В случае отсутствия таких подписей бюллетени будут признаваться недействительными.
В день выборов возможно голосование на дому по заявлениям избирателей. Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. Избиратель может передать такую просьбу в участковую комиссию при содействии других лиц, например, родственников, соседей. Официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется. Избиратель может обратиться с просьбой об организации голосования по месту своего нахождения вплоть до 18.00 26 января.
На сайте ЦИК Беларуси работает сервис по поиску участка для голосования. Указав необходимые данные, любой избиратель может узнать, где находится его участок для голосования, чтобы принять участие в важном для страны событии - выборах Президента Республики Беларусь.