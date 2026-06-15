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В Беларуси начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения

Выбор пути и фундамент будущей карьеры юных белорусов. В стране начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения. Какие направления остаются в приоритете и по каким новым квалификациям открыт набор в этом году?

Создание анимации, управление продажами, тренды бьюти-индустрии или программирование промышленных роботов. Колледжи страны гибко реагируют на запросы современной экономики, открывая актуальные профили обучения. Так, с 1 сентября только в минских колледжах - плюс 11 новых квалификаций и 6 - специальностей.

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

"В линговогуманитарном колледже будет открыта новая специальность "Специалист в области работы с субъектами права". У нас появится, к примеру, квалификация "косметик" и "оператор коптильной установки".

От академического рисунка - к высоким технологиям. Минский художественный колледж имени Глебова продолжает уверенно покорять индустрию цифрового искусства.

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова:

"Мы ждем первых абитуриентов на дизайн-анимации. Сегодня активно работаем, изучаем опыт, в том числе мировой, дизайн-сценический. Нам кажется, это очень перспективно".

Минский государственный колледж сферы обслуживания повторяет успешный кейс прошлого учебного года. "Библиотечное дело" и "Техническая эксплуатация электронных устройств" - дефицитные направления для столицы - официально закреплены в приемной кампании-2026.

Перезагрузку прошла и классика. "Библиотечное дело" сегодня - это не только книги, но и навыки архивирования цифрового контента и работа с мультимедийными базами данных.

Современные библиотекари будут учиться почти 3 года. К тому же выпускники получат квалификацию архивариуса.

обучение студентов

Эстетичное погружение в художественный мир оказалось по душе прекрасной половине, а вот пространство высоких материй и микросхем - на 100 % парням. К слову, партнеры колледжа - порядка 20 предприятий - заказчиков кадров.

Сергей Дичковский, директор Минского государственного колледжа сферы обслуживания:

"Во время практики и обучения ребята находятся практически на рабочих местах и изучают то программное обеспечение и программы, которые будут использоваться в организациях-заказчиках".

обучение студентов

Прием документов на уровень профессионально-технического образования только начался. Подать заявления абитуриенты могут до 23 августа. В Червенском строительном колледже - две новые специальности - "Печник" и "Электромонтер охранно-пожарной сигнализации". Ответ на запрос реального сектора экономики.

Олег Хайко, начальник Червенского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

"Колледж будет готовить специалистов для работы в четырех районах Минской области. Заключен договор на поставку необходимого оборудования для создания лаборатории. Червенский отдел охраны будет давать объекты для подготовки и практической отработки навыков будущим специалистам".

Фокус приемной кампании смещается также в сторону целевой подготовки. Предприятия готовы не просто гарантировать выпускникам первое рабочее место, но и дополнительно поддерживать успешных студентов, а также оснащать колледжи современным оборудованием. Уже через месяц стартует второй этап вступительной кампании в колледжах. В 2026 году ожидается более 68 тыс. абитуриентов.

Разделы:

Общество

Теги:

образование