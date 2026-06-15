В Беларуси начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения

Выбор пути и фундамент будущей карьеры юных белорусов. В стране начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения. Какие направления остаются в приоритете и по каким новым квалификациям открыт набор в этом году?

Создание анимации, управление продажами, тренды бьюти-индустрии или программирование промышленных роботов. Колледжи страны гибко реагируют на запросы современной экономики, открывая актуальные профили обучения. Так, с 1 сентября только в минских колледжах - плюс 11 новых квалификаций и 6 - специальностей.

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dd1b777-6eec-4a49-997e-3c846608d92e/conversions/d47bc3ff-b6da-419a-8fc8-741e48a95475-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dd1b777-6eec-4a49-997e-3c846608d92e/conversions/d47bc3ff-b6da-419a-8fc8-741e48a95475-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dd1b777-6eec-4a49-997e-3c846608d92e/conversions/d47bc3ff-b6da-419a-8fc8-741e48a95475-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dd1b777-6eec-4a49-997e-3c846608d92e/conversions/d47bc3ff-b6da-419a-8fc8-741e48a95475-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

"В линговогуманитарном колледже будет открыта новая специальность "Специалист в области работы с субъектами права". У нас появится, к примеру, квалификация "косметик" и "оператор коптильной установки".

От академического рисунка - к высоким технологиям. Минский художественный колледж имени Глебова продолжает уверенно покорять индустрию цифрового искусства.

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74893a57-336a-4907-b5cf-6b55e8ec2669/conversions/d479c316-dc2f-4352-a7e1-506b00054c26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74893a57-336a-4907-b5cf-6b55e8ec2669/conversions/d479c316-dc2f-4352-a7e1-506b00054c26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74893a57-336a-4907-b5cf-6b55e8ec2669/conversions/d479c316-dc2f-4352-a7e1-506b00054c26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74893a57-336a-4907-b5cf-6b55e8ec2669/conversions/d479c316-dc2f-4352-a7e1-506b00054c26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова:

"Мы ждем первых абитуриентов на дизайн-анимации. Сегодня активно работаем, изучаем опыт, в том числе мировой, дизайн-сценический. Нам кажется, это очень перспективно".

Минский государственный колледж сферы обслуживания повторяет успешный кейс прошлого учебного года. "Библиотечное дело" и "Техническая эксплуатация электронных устройств" - дефицитные направления для столицы - официально закреплены в приемной кампании-2026.

Перезагрузку прошла и классика. "Библиотечное дело" сегодня - это не только книги, но и навыки архивирования цифрового контента и работа с мультимедийными базами данных.

Современные библиотекари будут учиться почти 3 года. К тому же выпускники получат квалификацию архивариуса.

обучение студентов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c304ed27-aeaf-4794-83a3-05b922551340/conversions/5359ab04-7726-4dd8-8648-852e8e2d04ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c304ed27-aeaf-4794-83a3-05b922551340/conversions/5359ab04-7726-4dd8-8648-852e8e2d04ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c304ed27-aeaf-4794-83a3-05b922551340/conversions/5359ab04-7726-4dd8-8648-852e8e2d04ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c304ed27-aeaf-4794-83a3-05b922551340/conversions/5359ab04-7726-4dd8-8648-852e8e2d04ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эстетичное погружение в художественный мир оказалось по душе прекрасной половине, а вот пространство высоких материй и микросхем - на 100 % парням. К слову, партнеры колледжа - порядка 20 предприятий - заказчиков кадров.

Сергей Дичковский, директор Минского государственного колледжа сферы обслуживания:

"Во время практики и обучения ребята находятся практически на рабочих местах и изучают то программное обеспечение и программы, которые будут использоваться в организациях-заказчиках".

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Прием документов на уровень профессионально-технического образования только начался. Подать заявления абитуриенты могут до 23 августа. В Червенском строительном колледже - две новые специальности - "Печник" и "Электромонтер охранно-пожарной сигнализации". Ответ на запрос реального сектора экономики.

Олег Хайко, начальник Червенского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

"Колледж будет готовить специалистов для работы в четырех районах Минской области. Заключен договор на поставку необходимого оборудования для создания лаборатории. Червенский отдел охраны будет давать объекты для подготовки и практической отработки навыков будущим специалистам".