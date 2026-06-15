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В Беларуси начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения
Выбор пути и фундамент будущей карьеры юных белорусов. В стране начался прием документов в профессионально-технические учебные заведения. Какие направления остаются в приоритете и по каким новым квалификациям открыт набор в этом году?
Создание анимации, управление продажами, тренды бьюти-индустрии или программирование промышленных роботов. Колледжи страны гибко реагируют на запросы современной экономики, открывая актуальные профили обучения. Так, с 1 сентября только в минских колледжах - плюс 11 новых квалификаций и 6 - специальностей.
Ольга Смирнова, зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома:
"В линговогуманитарном колледже будет открыта новая специальность "Специалист в области работы с субъектами права". У нас появится, к примеру, квалификация "косметик" и "оператор коптильной установки".
От академического рисунка - к высоким технологиям. Минский художественный колледж имени Глебова продолжает уверенно покорять индустрию цифрового искусства.
Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова:
"Мы ждем первых абитуриентов на дизайн-анимации. Сегодня активно работаем, изучаем опыт, в том числе мировой, дизайн-сценический. Нам кажется, это очень перспективно".
Минский государственный колледж сферы обслуживания повторяет успешный кейс прошлого учебного года. "Библиотечное дело" и "Техническая эксплуатация электронных устройств" - дефицитные направления для столицы - официально закреплены в приемной кампании-2026.
Перезагрузку прошла и классика. "Библиотечное дело" сегодня - это не только книги, но и навыки архивирования цифрового контента и работа с мультимедийными базами данных.
Современные библиотекари будут учиться почти 3 года. К тому же выпускники получат квалификацию архивариуса.
Эстетичное погружение в художественный мир оказалось по душе прекрасной половине, а вот пространство высоких материй и микросхем - на 100 % парням. К слову, партнеры колледжа - порядка 20 предприятий - заказчиков кадров.
Сергей Дичковский, директор Минского государственного колледжа сферы обслуживания:
"Во время практики и обучения ребята находятся практически на рабочих местах и изучают то программное обеспечение и программы, которые будут использоваться в организациях-заказчиках".
Прием документов на уровень профессионально-технического образования только начался. Подать заявления абитуриенты могут до 23 августа. В Червенском строительном колледже - две новые специальности - "Печник" и "Электромонтер охранно-пожарной сигнализации". Ответ на запрос реального сектора экономики.
Олег Хайко, начальник Червенского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
"Колледж будет готовить специалистов для работы в четырех районах Минской области. Заключен договор на поставку необходимого оборудования для создания лаборатории. Червенский отдел охраны будет давать объекты для подготовки и практической отработки навыков будущим специалистам".
Фокус приемной кампании смещается также в сторону целевой подготовки. Предприятия готовы не просто гарантировать выпускникам первое рабочее место, но и дополнительно поддерживать успешных студентов, а также оснащать колледжи современным оборудованием. Уже через месяц стартует второй этап вступительной кампании в колледжах. В 2026 году ожидается более 68 тыс. абитуриентов.