В Беларуси начался прием документов в вузы: на какие специальности стоит обратить внимание

В Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании. Время подавать документы в вузы на бюджетную и платную формы обучения. 12 июля двери открыли 46 университетов. В 2026 году они готовы принять свыше 49 тыс. первокурсников, из них более 33 тыс. на бюджетные места, остальные - на платные.

Час икс для тысяч абитуриентов настал. 12 июля в Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения. Позади экзамены и тестирования, в руках у молодых людей сертификаты с заветными баллами. Теперь главная задача - вовремя и по адресу подать документы.

Инженерные, медицинские, аграрные и педагогические специальности традиционно лидируют в списке предпочтений абитуриентов. К примеру, в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка в этом году для будущих учителей подготовили почти 2 тыс. мест. Приемная кампания в ведущем педвузе страны охватит 14 специальностей на 11 факультетах и институтах.

Александр Францкевич, проректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка: "В этом году мы планируем набрать порядка 2 тыс. человек, из них 1094 человека - на дневную бюджетную форму. Отмечу специальности с самым большим набором. Это специальное и инклюзивное образование, дошкольное образование (145 человек), начальное образование (125 человек) и физико-математическое образование (120 человек)".

Для тех, кто мечтает стереть языковые барьеры и сделать иностранные языки своей профессией, главной точкой притяжения остается Белгосуниверситет иностранных языков. В 2026 году на первый курс набирают более 1 тыс. абитуриентов: порядка 500 на бюджет и еще 600 - на платную форму обучения. Среди популярных направлений - факультет китайского языка и культуры, современных иностранных языков и переводческого дела.

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков: "Сохраняет свои позиции наша новая специальность "цифровая лингвистика". В этом году мы во второй раз будем осуществлять набор. И мы полагаем, что первый опыт обучения по этой специальности показывает достаточно интересный симбиоз лингвистических наук и того, что связано с программированием. Будет и новинка для тех, кто выберет факультет немецкого языка: вторым языком будет предложен китайский".

В БГУИРе для будущих инженеров выделили порядка 3 тыс. мест, из них бюджетных около 1300, платных более 1400. Новые специальности в этом сезоне вуз не заявлял, в рамках направления по защите информации появится новая, крайне востребованная профилизация по кибербезопасности. При этом ожидают высокий конкурс по ряду других инженерных направлений.

Максим Давыдов, первый проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: "Информационные технологии сейчас в тренде, поэтому на программирование, специальности, связанные с искусственным интеллектом, неизменно высокий конкурс. Но на инженерные специальности, в том числе и "промышленная электроника", "киберфизические системы", на специальности, связанные с микроэлектроникой, также высокий конкурс".

Большой поток абитуриентов ожидается в первые и последние дни приема документов. Так, для удобства и сокращения очередей молодые люди могут воспользоваться услугой "Электронная очередь" через личный кабинет на сайте РИКЗ (кстати, этой услугой уже воспользовались более 18 тыс. человек). Но для подачи документов все равно необходимо личное присутствии абитуриента. При этом традиционный формат - по живой очереди - сохранился.

Что касается сроков подачи документов, то прием на бюджетные места завершится 17 июля. Однако по ряду специальностей сельскохозяйственного направления, а также в силовые и военные вузы принимать документы на бюджет будут до 19 июля. На платные места практически во всех вузах, за исключением тех направлений, где не требуется сдача внутренних экзаменов, документы будут принимать по 1 августа.