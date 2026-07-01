В Беларуси начался прием заявлений от многодетных семей на выплату к школе

Вопросы подготовки детей к школе - традиционно в зоне внимания. Эта работа ведется и в период каникул. В Беларуси начался прием заявлений от многодетных семей на единовременную выплату к школе. Планируется, что подобную материальную помощь получат 112 тыс. многодетных семей по всей стране.

Лето в самом разгаре, но для многих родителей это не только время отдыха, а начало подготовки к новому учебному году. Покупка канцелярии, школьной формы, других учебных принадлежностей может стать важной статьей расходов, особенно для многодетных семей, когда в школу идут сразу двое, трое, а то и больше детей.

1 июля стартовал прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе для многодетных семей. Для ее получения нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или по месту учебы ребенка.

Факт Сумма пособия - 30 % бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2026 года на каждого ребенка-школьника. При этом уровень дохода семьи не имеет значения.

Такая поддержка - возможность снизить финансовую нагрузку на семью и спокойнее подготовить детей к 1 сентября.

"Как правило, заявления принимаются в органах социальной защиты по месту жительства. Однако в городе Минске, в некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областях заявления необходимо подавать по месту учебы ребенка. Такая поддержка является ежегодной, она предоставляется в рамках государственной программы развития демографического потенциала на 2026-2030 годы", - отметила консультант управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Дубовик.

Кроме того, многодетным семьям может быть оказана и иная материальная поддержка к началу учебного года. Речь о помощи по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, государственной адресной социальной помощи и благотворительных акциях.

Дмитрий Алексейчик, начальник Главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

"Если брать самые распространенные формы поддержки, то это, конечно же, будет предоставление работающим родителям оплачиваемого выходного дня 1 сентября, а также оказание материальной помощи на подготовку детей к школе".

Специалисты подчеркивают, что в ряде случаев размер подобной материальной помощи может превысить 5 базовых величин на каждого ребенка. К слову, во многих организациях поддержка не ограничивается только началом нового учебного года.

"Отдельные коллективные договоры организации предусматривают материальное поощрение родителей за хорошую успеваемость их деток в школе. Также традиционно на предприятиях профсоюзами и нанимателями практикуется помощь в приобретении школьных принадлежностей, канцелярских товаров. Тут особое внимание уделяется семьям, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Это и многодетные, неполные семьи, а также малообеспеченные", - заявил Дмитрий Алексейчик.

В ближайшее время будет запущен мониторинг наличия именно школьных товаров на прилавках магазинов - от канцелярии до школьной формы. Будут охвачены все регионы Беларуси.

До начала нового учебного года остается 2 месяца. Для родителей это важный период подготовки детей к школе. Государство в свою очередь делает все возможное, чтобы этот период был максимально комфортным.