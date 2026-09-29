В Беларуси начинается массовая вакцинация

Вакцинация - способ обезопасить себя в сезон вирусов и простуд. Медики фиксируют ожидаемый подъем. Защититься от сезонных инфекций можно уже сейчас. Бесплатные вакцины доступны в медучреждениях, платные будут поставлены в октябре.

Беларусь готовится к сезонному пику заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медики прогнозируют максимальную активность вирусов уже в начале октября. Причина - приход осенних холодов, начало учебного года и возвращение людей из отпусков.

Сейчас ситуация с ОРВИ в Беларуси остается стабильной и контролируемой. Однако в воздухе уже циркулируют негриппозные вирусы.

Чаще всего медики выявляют риновирус, на него приходится 47,3 % случаев. Далее следует бокавирус - 20 %, а также вирусы парагриппа - 14,5 %. Меньше 20 % приходится на другие инфекции.

Защититься от сезонных заболеваний можно уже сейчас. С 24 сентября в столичные поликлиники поступили первые препараты российского производства и уже активно используются. Только, к примеру, в центральной районной клинической поликлинике № 3 за четыре дня вакцинацию прошли более 300 пациентов.

3-я поликлиника подготовилась к сезону подъема заболеваемости вирусов основательно.

Ирина Пашуто, главный врач 3-й центральной районной поликлиники Октябрьского района г. Минска:

"Мы провели зонирование учреждения. Инфекционный блок имеет отдельный вход с улицы, работает он автономно. Там имеется возможность при необходимости записать ЭКГ, взять анализ крови. Также в предэпидемический период в поликлинике мы проверили всю систему вентиляции, проветривания, как работают рециркуляторы, (это оборудование, которое очищает воздух в кабинетах и в холлах). Обеспечен запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств".

Лучшее время для прививки - октябрь. Тянуть до ноября не стоит, так как на выработку иммунитета уходит от 2 до 3 недель. Специально готовиться к вакцинации не нужно. Перед процедурой пациента обязательно осматривает врач. Главное условие в день прививки - хорошее самочувствие.

Дарья Зотова, врач-инфекционист 3-й центральной районной поликлиники Октябрьского района г. Минска:

"Обращаются в кабинет, осматриваются кожные покровы пациента, измеряется его температура, давление. При отсутствии противопоказаний пациент направляется в процедурный кабинет".

Иммунитет после вакцинации сохраняется примерно от шести месяцев до года. Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому прививаться необходимо ежегодно. При этом штаммовый состав противогриппозных вакцин ежегодно пересматривают и обновляют с учетом рекомендаций ВОЗ.

Отметим, в Беларуси иммунизация проводится одновременно от гриппа и от COVID‑19. Обе прививки можно сделать в один день как на бесплатной, так и на платной основе. В первую очередь вакцинация рекомендована пациентам из групп риска

"Это прежде всего лица, у которых высок риск развития осложнений вирусной инфекции - пациенты 65 лет и старше, беременные женщины, дети до 5 лет", - отметила Ирина Пашуто.

Вакцина - это не единственная защита от инфекций. Стоит начинать с личной профилактики. Здесь правила самые простые, но многими игнорируются. Созданы они не просто чтобы были, а чтобы избежать тяжелых осложнений: отит, бронхит, пневмония.

Поэтому при первых симптомах, таких как кашель, насморк, температура, сразу же обратиться к врачу, иначе могут возникнуть осложнения.