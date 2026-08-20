В Беларуси намерены усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на коллегии Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Поводом стали в том числе новые поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко. На совещании у главы государства было принято решение сохранить за инспекцией особый независимый статус, она по-прежнему будет работать при Президенте.

При этом проблем в сфере охраны природы пока хватает. В частности растет количество фактов браконьерства, а природные ресурсы не всегда используются рационально. Перед инспекцией поставлена задача усилить государственный контроль, расширить свои полномочия и навести порядок в лесах и на водоемах.

Юрий Тертель, начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"На совещании, которое было проведено Президентом с правительством 11 августа текущего года, были озвучены результаты работы, эффективность деятельности инспекции. Все подтвердили эффективность деятельности Государственной инспекции. Я могу сказать на сегодняшний день, что для выполнения задач, которые стоят перед Государственной инспекцией, у нас достаточно личного состава, оснащения, транспорта, специальных технических средств. Профессионализм тоже не хромает абсолютно. Мы уверены во всех наших сотрудниках. Об этом знает Президент, ему было доложено".

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Президентом поставлены задачи об усилении роли, ответственности, а также расширении спектра задач перед Государственной инспекцией именно по этим направлениям. Не должно быть так, Президент сказал, что одни задачи касаются Министерства природы и охраны окружающей среды, а другие задачи касаются только инспекции. Здесь они должны работать очень тесно. Природа - это наше достояние. Поэтому здесь надо быть принципиальным, честным и требовать бережного отношения к защите и охране окружающей среды. Поэтому сегодня в ходе коллегии не только будут подведены итоги, но и заслушаны предложения руководства Государственной инспекции охраны животных и растительного мира по реализации тех задач, которые были поставлены на совещании Президентом нашей страны".

На коллегии также обсудили, как сделать природоохранную работу эффективнее. По словам Александра Вольфовича, результат этой работы важен не только для сохранения природы, но и для обеспечения национальной безопасности.