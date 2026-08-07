В Беларуси намолочено 5 млн 989 тыс. т зерна

Белорусские аграрии вплотную приблизились к 6-миллионной планке. На сегодня по стране намолочено зерновых с учетом рапса - 5 млн 989 тыс. т (это на 2 млн больше, чем в этот же день 2025 года). Освоено 2/3 площадей.

Отметку в 1,5 млн преодолела Минская область. Вплотную к ней приблизилась Брестская. 1,125 млн т хлеба на счету Гродненщины. Аграрии Гомельского региона намолотили 813 тыс. т, 638 тыс. т у Могилевского. Почти полмиллиона есть у Витебской области.

На 86 % выполнено теребление льна, на 76 % сделан план по второму укосу трав. Сена заготовлено 483 тыс. т, силоса - 366 тыс. т.