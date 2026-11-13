В Беларуси намолотили 11,4 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы

В стране продолжается уборочная. На 13 ноября в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 11 млн 449 тыс. т.

Рекордный урожай в Минской области - здесь намолотили 3 млн 136 тыс. т.

План по уборке кукурузы на силос по республике выполнен со 100 % площадей. Практически завершена уборка сахарной свеклы. Накопано 5 млн 409 тыс. т корнеплода.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 193 тыс. т.