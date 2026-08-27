В Беларуси напомнили правила продажи цветов с приусадебных участков к 1 сентября

До 1 сентября остаются считаные дни, а значит традиционно растет спрос на цветы. Тем, кто собирается продавать букеты со своего участка, следует помнить некоторые правила.

Для продажи без уплаты налога на профессиональный доход понадобится справка местного исполкома. Она подтверждает, что цветы вырастили вы сами или ваши близкие родственники. Участок при этом должен находиться в Беларуси и использоваться для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Есть и другой вариант - зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. Его ставка составляет 10 %, а для пенсионеров - 4 %. При этом покупать цветы для последующей перепродажи и выдавать их за выращенные самостоятельно нельзя.