В Беларуси насчитывается 68 тыс. почетных доноров

Работа врачей является одной из самых сложных. Чтобы спасти жизнь, зачастую требуется многое, в том числе донорская кровь.

Беларусь находится в числе 200 государств, которые поддерживают международную инициативу. В стране показатели бьют рекорды - ежедневно донорами крови становятся около 1,5 тыс. человек. Современные мобильные пункты забора крови в Беларуси работают уже 3 года. В преддверии Всемирного дня донора к масштабной республиканской акции присоединяется все большее количество неравнодушных белорусов, в том числе представители госорганов, массмедиа и спортивного сообщества.

Александр Богданович, председатель ФХБ:

"Что для нас, спортсменов, сделать доброе дело и прийти сдать кровь? Призываю всех, кто хочет помочь и быть полезным людям, которые нуждаются. Мы не знаем, как повернется жизнь и кому это может понадобиться".

Георгий Евчар, помощник председателя Белтелерадиокомпании:

"Нет смысла считать, когда ты дойдешь до какого-то статуса донора. Мы делаем это все на альтруистических ощущениях, чувстве сопричастности и помощи другому человеку. Чувство, что твоя кровь может помочь другому человеку, - это лучшая благодарность за эту миссию".