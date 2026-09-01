В Беларуси насчитывается почти 100 тыс. учителей

Новый учебный год в фактах и цифрах. Ко Дню знаний Белстат составил статистический портрет учителя.

Всего в стране насчитывается почти 100 тыс. учителей. Традиционно в этой профессии больше женщин - 87 % . Доля мужчин составляет 13 %.

В 2025 учебном году на одного учителя в Беларуси в среднем приходилось 11 учащихся. В городских школах педагог работал с 13 школьниками, в сельских - с 6.

Практически каждый 5-й учитель преподавал иностранные языки, почти 11 % - математику, около 10 % - физкультуру. Примерно такая же доля у преподавателей русского и белорусского языков и литературы.