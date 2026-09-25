В Беларуси невостребованное жилье вовлекают в хозяйственный оборот

Белорусы могут купить пустующее или подлежащее сносу арендное жилье всего за одну базовую величину.

Речь идет о вовлечении в хозоборот невостребованного арендного жилья, построенного на селе еще в советское время. В основном это старый фонд в деревнях и поселках.

Хозяйский подход и четкие правила - чтобы решить проблему с пустующими домами, в Беларуси разработан план действий. Раньше на продажу пустующих домов через аукционы с понижением цены уходило до девяти месяцев, что также преследовало и затраты (ведь необходимо было выполнить оценку помещения и подать документы на аукцион). Сейчас же по решению местной власти определен список пустующего жилья, которое можно купить всего за одну базовую величину. Есть и другое предложение - по арендному жилью, которое нуждается в ремонте. Все просто: человек заселяется, делает ремонт за свой счет, а потраченные деньги вычитаются из арендной платы, то есть какое-то время за жилое помещение не нужно платить.

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: "У нас в стране сегодня насчитывается более 17 тыс. пустующих жилых помещений. Из них чуть более 15 тыс. - это арендные жилые помещения коммунальной формы собственности, то есть в собственности местных исполнительных распорядительных органов. Если говорить о том, где наибольшее количество этих жилых помещений, то это Витебская и Гомельская области (8 %)".

Арендное жилье можно и выкупить. Это касается молодых специалистов в малых населенных пунктах. Отработав 10 лет, они могут приобрести это жилье в собственность.

Ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 30 % от общего объема жилищного строительства. А в планах не менее 5 млн квадратных метров за пятилетку. При этом социальные обязательства и госсподдежка сохранятся для многодетных семей и других категорий.