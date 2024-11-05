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В Беларуси ночью 30 ноября могут быть проблемы в работе банковских карточек

В Беларуси ночью 30 ноября могут быть проблемы в работе банковских карточек

Ночью 30 ноября в Беларуси возможны временные перебои в работе платежных карт, сообщает БЕЛТА.

30 ноября будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра.

С 3:20 до 6:00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также в сети магазинов, сервисов, банкоматов и устройств самообслуживания, пользующихся услугами центра.

Рекомендуется иметь при себе альтернативные способы оплаты в данный временной промежуток.

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