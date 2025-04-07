В Беларуси новый порядок приема в 1-й класс. Расскажем подробнее о новациях

В Беларуси внедряют новые меры зачисления первоклассников в школы и гимназии. К примеру, уже с 10 апреля родители смогут найти всю необходимую информацию о поступлении в первый класс в специальном разделе на сайте выбранного учебного заведения.

Расскажем подробнее о новациях.

Новый порядок приема в 1-й класс

Процедура приема зачисления первоклассников школы и гимназии станет гораздо удобнее и понятнее для родителей. Теперь со всей необходимой информацией можно ознакомиться заранее без суеты и больших очередей. Одно из важных нововведений, которое уже выполнили, это пересмотрели границы микрорайонов, закрепленных за конкретными учебными заведениями. Это позволит более равномерно распределить учеников по школам. А уже к 10 апреля на сайтах школ и гимназии появится специальный раздел "Организация приема в 1 классы". Здесь родители смогут найти ответы на все интересующие вопросы. Граница, микрорайоны, количество запланированных мест, график работы приемной комиссии, контакты горячей линии и список необходимых документов для зачисления.

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Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

"Прием документов начинается с 12 июня по 15 августа от родителей, дети которых проживают в микрорайоне учреждения образования. В приемную комиссию необходимо подать заявление, также предоставить свидетельство о рождении ребенка и медицинскую справку о состоянии здоровья. Для удобства родителей приемная комиссия будет работать в первой половине дня, во второй половине дня, а также будет предусмотрена работа в субботу. Заявления от родителей, которые не проживают в микрорайоне учреждения образования, будут приниматься с 12 июня по 15 августа в дни приёма директора".

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