В Беларуси обновили перечень пород собак, требующих особой ответственности

В Беларуси разработан проект обновленного перечня пород собак, которые требуют от хозяев особой ответственности. Главный приоритет - безопасность окружающих и культура содержания домашних питомцев.

Расскажем, какие породы вошли в список и что изменится для их владельцев.

В обновленный перечень пород собак, требующих особой ответственности от владельцев, включили животных, которые отличаются особо крупными размерами либо психофизиологическими особенностями поведения. Новый документ призван актуализировать список, утвержденный еще в 2001 году. Ранее в него входили 40 пород, среди которых немецкая и кавказская овчарки, бультерьер, доберман, кане-корсо и ротвейлер.

Владельцы собак из этого перечня обязаны пройти специальные курсы и получить соответствующее удостоверение в течение трех месяцев после приобретения четвероногого друга.

Надежда Севрук, замначальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: "Министерством жилищно-коммунального хозяйства была создана межведомственная рабочая группа, которая рассматривала предлагаемый госорганами проект. Были приглашены как сами государственные органы - разработчики, так и профессиональные сообщества: кинологи, заводчики и общественность. Предлагается к утверждению порядка 30 пород собак, например, такие породы как тибетский мастиф, неаполитанский мастиф, северокавказская собака, среднеазиатская овчарка и иные собаки, которые очень крупные либо агрессивные по своей природе".

Обязательному учету подлежат животные в возрасте от трех до трех с половиной месяцев. При покупке питомца старше этого возраста владелец обязан зарегистрировать его в трехдневный срок. К слову, в перспективе обязательную регистрацию планируют оставить только для собак, а для кошек сделать ее добровольной.

Сейчас в Беларуси официально зарегистрировано более 132,5 тыс. домашних питомцев. Из них на долю собак приходится свыше 106 тыс.